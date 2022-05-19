疫情燒進肉品市場，台東縣農產股份有限公司緊急公告自20日起2天停止殺豬及拍賣，配合既定市場休息日，民眾憂4天買不到新鮮豬肉。（蔡旻妤攝）

疫情燒進肉品市場，台東縣農產股份有限公司緊急公告自20日起2天停止殺豬及拍賣，配合既定市場休息日，民眾憂4天買不到新鮮豬肉。（蔡旻妤攝）

台東肉品市場屠宰區傳出共8名確診及隔離個案，造成屠宰線技術員僅1人工作。負責管理的台東縣農產股份有限公司緊急公告，自20日起2天停止殺豬及拍賣，再加上周日一為例休，民眾憂心將有4天沒有新鮮豬肉可買，農產股份有限公司吳柏成強調，配合市場需求，今晚將增加5成數量備足存貨。

吳柏成表示，公司全部員工有33人，有8人近期陸續確診或快篩陽姓，公司除加強現場清消，因應屠宰線人力短缺，找來2名退休人員和1名離職員工支援，相當感謝他們。針對疫情突發狀況，公司已做過排練，並駁斥「肉品市場員工快篩陽性，公司要求上班」等網路傳言。

肉品市場臨時公告休息2日，再配合既定周日、一為肉品市場休息日，台東鄉親紛紛憂心是否長達4天沒有新鮮豬肉可買，吳柏成說，調度時已協調承銷商，今晚屠宰量將增加5成，備妥存貨量，供應量確實有部分減少，初步估計約1日數量，但仍足夠因應市場需求，請民眾不必擔憂休市問題。