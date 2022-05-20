俄烏戰爭持續近3個月，在俄軍猛烈轟炸82天後，烏克蘭馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍投降了。至於俄烏戰爭最後會怎樣收場？前大使介文汲認為，俄烏之戰最不好的狀況就是，俄羅斯處於孤立地位，而俄羅斯輸不起這場戰爭，手上又有更多殺手鐧還沒出招。

介文汲19日在中天新聞《世界越來越盧》節目中表示，俄烏戰爭有3種可能，最不好的發展是俄羅斯可能會失敗，這是對大家最不好的狀況。如果打平手還算好，或者俄羅斯很快獲得勝利，這場戰爭就會比較快結束。

介文汲接著指出，俄烏戰爭最不好的、也是對大家危害最深的狀況，就是俄羅斯處於孤立地位，而俄羅斯也輸不起這場戰爭，手上又有更多的殺手鐧還沒出招。

介文汲點出，俄羅斯是核子武器儲存量最高的國家，它的核武跟美國核武對比力量，遠超於1962年古巴飛彈危機時，那時是美國佔上風。他還認為，如果俄羅斯面臨失敗的危險時，不僅對烏克蘭、對整個西方，甚至對整個世界，都會爆發更大的危險及不安定因素，也就是會不會把核子武器應用在戰場上。

介文汲認為，俄烏戰爭最好的結果，當然還是有人斡旋，而不是這場戰爭打到無止盡，永遠戰鬥下去。