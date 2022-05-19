直播主連千毅近期風波不斷，先是因為販售NFT被YouTuber勾惡質疑詐騙，又在直播間罵哭女助理長瀨昆妮，這次又在粉專放話肉搜2人，PO與對方的私訊和照片，未料被照片女主人抓包盜圖，在臉書開罵：「你1200萬直接匯過來當道歉禮金」。

連千毅日前在臉書公審桃園楊先生、楊小姐說好用1200萬現金購買RM錶，當天卻無故爽約，讓連千毅非常不爽，痛罵：「這並不是成熟人士該有的態度！不接電話、放管，你們真的該檢討！以後誰會跟你們做生意！」並PO私訊截圖和另一位正妹的照片，隔空向桃園楊先生、楊小姐喊話別當「問問哥」造成別人的疲勞。

想不到有網友指出照片中的女性並非桃園楊小姐，這件事情便傳到照片中女主角的耳裏，讓她氣急敗壞地在臉書痛批連千毅：「連龜億（連千毅），哩歸缸欸，盜圖盜的很爽喔！有辦法盜我兩張美圖開始編故事！也是很厲害～～你以為你編劇大師哦，你1200萬直接匯過來當道歉禮金，不然你準備挫屎」。

連千毅事後下架該正妹的照片，澄清這位女生與「放管」楊先生毫無關聯，但在留言處貼出截圖證明，強調正妹圖是對方傳來的，才會引起誤會，同時TAG該名正妹臉書帳號詢問：「你跟姓楊的，什麼關係？」但未得到解答。