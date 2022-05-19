因為疫情被取消近50場演出的紙風車，逆勢而上，反而大動作進行徵才，全方面招募人員，以及擴大招募合作演員，收件日期至5月底。

疫情至今已3年，紙風車和其他劇團一樣，一直在停演與重返劇場中循環，也同樣思考劇團還可以做什麼？創辦人李永豐日前在臉書發文表示：「徵招年輕文藝工作大隊，一起為台灣孩子的奉獻，也為很多目前失業徬徨的年輕劇埸工作者，有個暫時安頓的地方，也利人生利他價值及專業經驗的教育及傳承。」

町洋企業董事長吳上財提供支持表示：「這兩年因為疫情，大家都很辛苦，突然想到好像也很久沒進場看紙風車的售票演出。我們年紀大了，可能沒辦法通過紙風車文藝青年的徵選，想替文藝青年的招募略盡心力添一點柴火，捐助給基金會。」

和碩聯合科技董事長童子賢在聽聞紙風車經歷疫情仍堅持全方位培育人才，同樣也響應支持，他表示：「我們打硬仗慣了，可以應付得來，而藝文界面臨黑暗期，看到紙風車能幫助藝術工作者，我們當共襄盛舉，效犬馬之勞。」

2022紙風車文藝青年工作大隊招募自即日起至5月底，詳細報名資訊請洽紙風車劇團臉書粉絲頁或2022紙風車文藝青年工作大隊招募網站。(https：／／bts.paperwindmill.com.tw／pwmbts／joinus-23013)