浩子失控拿棒狀物模仿蝦子脫殼。（民視提供）

浩子模仿泰國蝦在水中SPA，露出享受的表情。（民視提供）

浩子示範清腸泥，結果被惡整撕背上黑色大力膠，痛到叫不出來。（民視提供）

民視《綜藝新時代》上周收是開出紅盤、熱烈迴響，平均收視1.57，本周浩子、馬國畢、李又汝、曾甜、邱紫庭又將到屏東九如體驗泰國蝦農。一開場，浩子就模仿最近火紅的九天玄女大喊「降肉」，接著代班主持人馬國畢就開始接力現場叫賣泰國蝦，不過才剛要叫賣就卡詞，浩子就虧說：「現在是網路LAG嗎？」

泰國蝦職人陳怡樺登場，接著介紹一日的工作內容有巡蝦池、餵蝦、收蝦等，不等她說完，浩子就興奮地跳舞說：「接下來的工作我知道，就是吃蝦子！」大家也跟著他起鬨要吃蝦，職人無奈之餘也跟著笑說：「沒錯，所以我們要趕快把工作做完，最後會有蝦子大餐請大家吃」。

在職人陳怡樺要介紹蝦子一生時，大家紛紛起鬨要浩子扮裝為蝦子，想耍賴的浩子跑去向職人求救：「妳捨得嗎？」沒想到職人竟溫柔回：「你最帥、最性感」，讓浩子直接爽快答應。換好裝的浩子先帶大家跳馬念先的「泰國蝦」舞，接著在職人陳怡樺講解時便跟著演，講完喜歡「遮陰」跟「一生都在吃」後，其他人都發現案情不單純的抗議，「蝦子難道沒有辛苦的時候嗎？」

職人解釋蝦子最辛苦的時候就只有「脫殼」，說完浩子就衝去拿收音設備，纏著棒狀物不停扭動加脫衣，並配上入戲的眼神，沒想到最後竟然差點脫不下蝦裝，還要職人在一旁幫忙，荒謬掉漆的畫面讓現場笑翻。

最後，職人陳怡樺表示捕撈後的蝦需要泡SPA清腸泥，這樣口感才會好，沒想到眾人看到浩子早就泡在泳池裡舒適的模樣超不滿，口中說著要幫他做SPA，接著下一秒就將他壓頭浸水，然後把浩子背上像是「腸泥」的黑色大力膠狠狠撕下，浩子當場痛到叫不出聲，但也趁大家不注意時瘋狂潑水報仇，還裝可愛的說：「你們壞壞」。