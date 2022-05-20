本土疫情升溫，不少民眾也開始有危機意識，提前準備居隔時可能會用到的必須品。一名男網友表示，自己一個人住頂樓加蓋，且親朋好友都不再身邊，擔心萬一確診的話可能遭遇斷糧危機，好奇應該先準備什麼食物才好，引起討論，還有同樣住頂樓加蓋的網友分享，隔離期間他叫外送都是用繩子取餐，外送員也都很好心，不會丟著就跑。

一名男網友18日在PTT八卦板發文表示，因為一個人住在外縣市的頂樓加蓋，平時訂外送必須親自到樓下取餐，且自己沒什麼朋友，親人也不在身邊，若不幸確診，恐怕面臨斷糧危機，好奇「一個人住，確診隔離要準備什麼食物？」

對此，有網友建議，多準備能耐久放的食物，「罐頭、餅乾、保久乳，這些可以長期存放，不用加水加熱的東西也可以多準備」、「泡麵、調理包、白米、鳳梨酥」、「水餃可以放冷凍，也可以買」，另有人提醒，「如果你住的地方沒有廚房，可以準備電鍋跟快煮鍋」。

也有過來人提到，確診後可能因為喉嚨痛而難以吞嚥食物，甚至沒有胃口，認為可以多買一些流質食物，「有症狀的人通常喉嚨爆痛，建議準備流質好吞的東西」、「會吃不太下，要準備能量果凍飲」、「布丁果凍類的，怕喉嚨痛吃不下」、「能量果凍飲或運動飲料，因為症狀嚴重時根本吃不下別的」。

還有網友分享親身經歷，「我也是住頂樓加蓋，隔離到最後真的用繩子取餐，而且外送員人都很好，會幫我把餐點放到袋子裡讓我拉上來，沒有丟著就跑」。