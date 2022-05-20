國民黨中常會18日徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，不僅外界一片譁然，請辭北市議員、已在桃園購屋的羅智強更在臉書直言心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。前民進黨立委郭正亮19日直言，民進黨目前研判，「張善政比較難打，因為不知道要打他哪裡，因為他是非典型的候選人，所以操作議題上會比較難打」。

郭正亮19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，原先羅智強要選桃園，就已表態大家公平競爭，透過民調來分高低，雖然沒有初選規定，大家也有這個默契，但黨中央突然開記者會宣布徵召張善政，難怪讓那些很努力投入參選的戰將羅智強、呂玉玲等人很生氣、沮喪。

前行政院長張善政。（報系資料照）

對於有媒體報導黨內人士放話，是前高雄市長韓國瑜勸張善政參選，郭正亮認為，這是國民黨長年以來的「優良傳統」，把話塞到別人嘴裡。郭正亮坦言，他個人相信，可能真的有打電話詢問，但是有沒有「具名推薦」，應該就不是這麼回事，可能就提到這個人不錯之類的。

主持人追問：「國民黨推張善政，民進黨是否在歡呼？」郭正亮表示，並非如此，民進黨目前研判，國民黨的地方力量早晚會整合，「張善政比較難打，因為不知道要打他哪裡」，但是國民黨在地立委甚至是羅智強，民進黨都知道要怎麼打，反而張善政因為是非典型的候選人，所以操作議題上會比較難打，但比較難打也不意味著張很會選舉，因為選舉能力是另外一回事。