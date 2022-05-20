亞洲科技股今年以來重挫27％，部分供應鏈個股的投資價值正在浮現，但摩根大通證券此時強調，在獲利修正、上下游基本面分歧兩大疑慮尚未消化前，不認為基本面已落底，近期還是以區間震盪為主，並推出七組台系電子股配對交易（Pair Trades）想法，助旗下客戶安度亂世。

摩根大通提出的台股電子指標股七組配對交易包括：看好台積電優於聯發科、看好鴻海優於和碩、看好緯穎優於廣達、看好祥碩優於譜瑞-KY、看好台達電優於華碩、看好台表科優於瑞儀、看好愛普*優於瑞昱；上述七組配對交易建議，接下來是否牽動國際資金布局發生進一步轉變，市場高度矚目。

在確認基本面落底前，摩根大通證券認為要觀察兩大訊號，首先，考慮過往獲利下修經驗，目前只是剛開始調整，至少還要兩季時間，市場對相關個股獲利下修才會告終。其次，PC、智慧機、物聯網（IoT）、電視等消費性電子下游硬體需求疲軟愈來愈明顯，在電子股步出基本面谷底前，上下游成長的差距必須進一步收縮，預期下半年可能看到上游訂單縮減狀況。

有鑑於亞洲科技股面臨終端需求疲軟、供應端不確定、庫存偏高與總經趨疲等變數，正處於氣氛詭譎且棘手的環境中，多數企業股價年初以來也回落不少，反應市場悲觀氛圍，摩根大通此時推出配對交易策略，將有助旗下客戶抓緊次族群趨勢。

就台系半導體族群兩大指標股來看，摩根大通提出「買台積電、避開聯發科」觀點，著重台積電技術領先，掌握先進的高效能運算（HPC）商機、較低營運比重暴露於成熟技術裡，是青睞買進首選，相較之下，聯發科受到Android陣營智慧機需求差、5G循環高峰已過，以及智慧機以外的業務分散化緩慢影響，較不建議承接。

下游硬體大廠中，摩根大通青睞台達電毛利率回溫與電動車營運提升，點出華碩面臨PC通路潛在庫存調整隱憂；廣達同樣面臨消費型PC下滑侵擾，在伺服器相關電子硬體領域中，吸引力不及緯穎。