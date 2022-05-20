「一張保單突然熱賣，你不用高興太早，要小心這張保單可能出問題了！」金管會前主委陳冲一句話，點破這次產險業吹出的大泡泡風暴。

2020年底，由台灣產物保險公司（簡稱台產）賣出全台灣第一張防疫保單，第一年因為台灣疫情控制良好，因此市場反應平平；但到了去年第二季，台灣疫情快速升溫，防疫保單突然熱賣，台產這張保單因為「花500元，買得10萬元保障（隔離、確診都理賠10萬元）」，CP值高，大受歡迎，被稱為「防疫神單」。

其實不只台產，根據金管會統計，去年台灣共賣出910萬5664張防疫保單。

根據台產公布，台產去年一共賣了大約403萬張保單，總保費收入19.3億元，但總理賠金額也高達19.6億元，看似勉強打平，但實際上加計業務員佣金與處理費用，據了解，台產最後以大虧將近8億元，在今年1月底全數結案，而且因為大賠收場，因此早在去年底就決定不續保、停售商品，退出這場防疫保單之亂。

台產付出慘痛代價作為前車之鑑，為何其他公司今年還要爭相投入？「台產500元保單理賠10萬元，出險率大約是千分之五，後面加入的公司把保費提高一倍，理賠砍一半，一來一往等於風險控管提高4倍，哪知道，台灣確診率從千分之五變15％，提高30倍，甚至還可能更高，就好像火災發生，本來以為已經退到500公尺外，夠安全了，沒想到這次遇到核子彈爆炸……」，一位產險從業資歷超過30年的高階主管，以「核彈」形容這次對產險業的影響。

如果按此比率預估，衛福部長陳時中曾經說過：「國內確診總人口數可能達到350萬。」如果其中一半有買防疫保單，就是175萬人，每人平均理賠金額若是4.5萬元，總理賠金額將近800億元，最後整體產險業的理賠金額可能就落在800~1000億元之間。

因此，好幾家產險公司都使出看家本領，搬出各種法規，試圖從中找出各種可能拒保的原則。以銷售最多的富邦產險為例，日前是第一個明知會被保戶（網友）「亂槍打死」，也要戴著頭盔跳出來表示「重複保單不保」的業者。

如果富邦的有效保單以200萬張計算，其中若有3成確診，就是60萬張保單，一張平均理賠4.5萬元，要賠付將近300億元。富邦產險今年第一季帳上淨值尚有400多億元，富邦產險還勉強賠得起，那為何要不惜打壞招牌、犧牲商譽，也要採取這麼激烈的拒保動作？

「富邦產險來自保經公司的保單比重較高，這部分尤其大量集中在最後幾天進帳。」同業估計，富邦最後幾天進件的保單至少有數萬張之多，而防疫保單的保險期間長達一年，換句話說，如果富邦「全數納入」，這些保單在未來一年要發生確診的機率可能會「高到非常高」，甚至「接近百分百」，就是這股龐大的壓力，讓富邦產險寧可戴著鋼盔與保戶大唱反調，無論如何要減輕這個幾乎要撼動整個金控集團的沉重負擔。

相較之下，有效保單排行第二名的國泰，壓力就相對輕了許多，國泰的有效保單件數大約只有富邦的一半，大約100萬張出頭，但根據公司內部透露，國泰最後來自保經公司進件的保單少，煞車踩得比較早，絕大多數的保單都將在今年7

月底陸續到期，「等於挺過7月，國泰幾乎就會過關。」

一張防疫保單，幾乎要壓垮台灣半個產險業，這堂課，很貴，貴到……幾乎要賠付不起……。