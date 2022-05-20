一年一度網壇紅土賽事最高等級的法國網球公開賽（French Open），今年將於5/22 (日)～6/5(日)在巴黎舉行，保有法網最多13次冠軍以及大滿貫系列賽奪冠最多21冠的「紅土之王」納達爾，能否再創紀錄可說是眾所矚目，法網期間喜歡網球的朋友們可以把握機會，買張運彩支持自己喜歡的球員。

2022法網公開賽 紅土之王納達爾挑戰第14冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

法網是網球四大公開賽中唯一採用「紅土球場」的賽事，由於「紅土球場」場地的摩擦係數較大，球彈跳的速度較慢、高度較高，接球方可以有較長時間反應，雙方來回擊球的次數往往會較硬地及草地多，有利於毅力好、韌性強的選手，賽事過程你來我往也會更加精彩，相信只要提到法網的比賽，大家第一個會想到的就是「紅土之王」納達爾，雖然去年(2021)法網冠軍由喬科維奇拿下，中斷了納達爾5連霸的機會，但納達爾仍在近17年的法網比賽中拿下了13次的冠軍，奪冠率高達76.47％，即使是在13次的冠軍戰中，也締造了6次3:0，7次3:1的成績，可見納達爾在紅土球場的宰制力，而且今年初納達爾還奪下了澳網冠軍，讓他成為大滿貫系列賽奪冠最多21冠的選手超越了費德勒與喬科維奇，可以說是再創巔峰。

納達爾大滿貫系列賽奪冠最多21冠。(台灣運彩提供)

法網冠軍戰17年來比賽結果。(台灣運彩提供)

法網納達爾13次冠軍「正確比數」次數統計。(台灣運彩提供)

這次的法網納達爾能否再創造歷史可以說是萬眾矚目，運彩將提供「冠軍」、「輸贏」、「大小」及「單雙」及「正確比數」等各種玩法，也會擇優提供「場中投注」，大家觀賞精彩賽事時可買張運彩，驗證一下自己的眼光，也有機會抱回大獎。