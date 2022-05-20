隨著莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞Paxlovid口服藥發放標準和流程放寬，能吃到這兩款藥物的人將愈來愈多，這兩種藥物為何能治療新冠肺炎？有什麼副作用嗎？

Ｑ1：Paxlovid和莫納皮拉韋 對抗新冠病毒的原理

由輝瑞研發的Paxlovid由兩種抗病毒藥物組成，分別是奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（Ritonavir）。奈瑪特韋能阻止病毒的蛋白酶複製；利托那韋被用來治療愛滋病，現在用來增強Nirmatrelvir的效果，減緩奈瑪特韋被肝臟分解和代謝的速度，以維持血液中的濃度，拉長抗病毒的時間。

默克藥廠的莫納皮拉韋也是阻止病毒複製，不過途徑是使新冠病毒的RNA突變，讓病毒在複製RNA、感染其他細胞時出現錯誤，達到抗病毒效果，但這個機制可能導致基因突變問題、增加癌症風險，因此美國國家衛生研究院指出，除非病患不能使用Paxlovid，才考慮用莫納皮拉韋。

這兩種藥物都是用來治療新冠病毒、降低重症和死亡的風險，無法用來預防感染新冠病毒。

Ｑ2：Paxlovid和莫納皮拉韋該怎麼吃？

Paxlovid：每次服用2錠Nirmatrelvir （150 mg錠劑）與1錠Ritonavir （100mg錠劑），每日2次，共服用5天。

莫納皮拉韋：每12小時服用一次，一次4顆膠囊，持續5天。

(示意圖/Shutterstock)

Ｑ3：Paxlovid和莫納皮拉韋的效果如何？能對抗Omicron嗎？

根據輝瑞在2021年7月中旬和12月上旬，針對未施打疫苗染疫者的臨床研究顯示，Paxlovid可以降低89％重症和死亡的風險。莫納皮拉韋則是能降低50％住院和死亡風險。

這兩種藥物都是在Omicron大流行前研發出來的，能有效對抗之前變異病毒株如Delta、 Gamma，但是否能對抗Omicron？日前莫納皮拉韋在美國、比利時、捷克、波瀾和荷蘭等6國的研究發現，莫納皮拉韋對Omicron有效果；輝瑞則是在今年1月的新聞稿中指出，3個體外細胞實驗結果顯示，Paxlovid能有效對抗Omicron。

Ｑ4：Paxlovid和莫納皮拉韋副作用有哪些？

→Paxlovid可能的副作用包括：改變、破壞味覺；腹瀉；血壓升高；肌肉痠痛等。

輝瑞的臨床研究顯示，有部分受試者吃了Paxlovid味覺會改變，國外也有許多網友反應，服藥後口中會有金屬味、肥皂味、塑膠味或嘗不出食物味道，久久不散，甚至有人因此中斷療程。

美國密西根大學藥學毒理學系助理教授艾倫（Jamie Alan）指出，奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（Ritonavir）的味道都很苦，且這兩種藥會在吞藥的過程中就開始分解，所以嘴巴會有異味，這種情況也可能發生在其他藥物上。此外這種藥會刺激味蕾，加上利托那韋帶來的緩釋效果，會讓這個味道持續整個療程。

→莫納皮拉韋可能的副作用包括：腹瀉；噁心；嘔吐；暈眩。

仿單上列出這兩款藥物的副作用不多，但台北市藥師公會發言人王明媛指出，由於是緊急使用，可能還有其他未知的副作用，如果服藥後出現身體不適，要馬上諮詢醫師或藥師。

(示意圖/Shutterstock)

Ｑ5：如何緩解Paxlovid和莫納皮拉韋副作用？

藥物的副作用在療程結束後大部分會消失，不過療程為期5天，也是一大考驗。王明媛表示，這些副作用的症狀跟感染新冠病毒類似，所以肌肉痠痛可以吃鎮熱解痛的藥；腹瀉就用止瀉劑和胃腸藥，「這些藥都是常備用藥，好取得且不太會跟這兩種藥物有交互作用。」

血壓上升的部分則可以每天量測，只要不要太劇烈的升高就沒問題，「例如收縮壓不要超過160毫米水銀柱即可。」

味覺障礙的副作用，王明媛表示沒有藥物可以幫助緩解。國外有網友分享一些可能可以幫助緩解的方式：

1.多用清水或漱口水漱口、刷牙

2.喝檸檬汁、吃有酸味的食物、醋或糖果增加唾液分泌，同時可以蓋住口腔異味

Ｑ6：吃Paxlovid和莫納皮拉韋，還可以吃清冠一號嗎？

王明媛指出，口服藥和中藥目前沒有交互作用的研究，所以保守作法，兩者擇一吃就好。

不過換個角度，中醫師林律安認為，目前沒有證實兩者會交互作用，因此如果要吃，兩者可以間隔2小時，「會說擇一吃即可，除了怕交互作用，另一方面也是怕資源被濫用，同時吃兩種有療效的藥，可能排擠其他真正有需要用藥的人。」