本土疫情持續延燒，連帶著，清冠一號也供不應求，就連許多未確診民眾也紛紛搶購囤貨，然多位中醫師們出面表示「清冠一號」藥性偏涼，並不適合當作未確診者的保健用途。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，近期防疫需求大增，民眾對於清冠一號的需求大幅增加至5-10倍之多，但部分腸胃較敏感民眾服用清冠一號後可能會有腹瀉現象發生，建議搭配溫補食材來中和藥性。

因為清冠一號為專利藥劑，並非一般日常養生保健食材，其內成分具清熱化痰及潤腸通便之功效，協助將體內病毒透過排泄方式排出，但對於腸胃敏感民眾則會出現腹瀉狀況。對此，陳潮宗說明，在不同狀態下適合的保健及注意事項如下，以幫助民眾重返健康新生活。

●未確診預防性保健階段

陳潮宗建議「高風險族群與對象」，可以積極主動進行預防性保健，透過調節自身免疫力，抵抗病毒入侵，除了規律作息、適度運動及均衡的飲食能夠提升抵抗力外，他也分享能調節免疫力的食譜，建議每週至多食用2-3次。

◎高麗蔘山藥補氣粥

材料:高麗蔘3克、黃耆 15克、新鮮山藥 50克、瘦肉50克、生米1/3杯。

功效：高麗蔘補氣補力，調節免疫力；黃耆性味甘溫，排毒健脾胃；加入山藥達到健脾，增強抵抗力。

步驟:

I.先將高麗蔘、黃耆煎湯20-30分鐘，過濾藥渣，取汁備用。

II.將瘦肉切片、山藥去皮洗淨、白米洗淨，再與瘦肉放入鍋中，加足量清水熬粥，待粥快熟時，加入黃耆高麗蔘湯汁，調勻即可出鍋。

◎高麗蔘茶

材料： 2至3片高麗蔘

功效：高麗蔘含30多種人蔘皂苷含量， 能護衛自身陽氣、調節免疫力，穩定身體防禦系統不易引發感冒。

步驟: 保溫杯泡2至3片高麗蔘片成為蔘茶飲用即可。

(示意圖/Shutterstock)

●確診狀態保健階段

在確診狀態下服用清冠一號感到腸胃不適的話，陳潮宗師建議，可多補充山藥、白朮、茯苓、甘草等中藥進行溫補調和。如正在服用冰品等性質屬於寒涼的飲食，都需要先暫停，可服用1-2天的止瀉劑避免脫水與身體虛弱；倘若腹瀉情況仍無法緩解，建議諮詢中西醫師。

此外，如兒童確診仍可使用「清冠一號」作為治療藥物，劑量部分需依據體重和症狀做微調，體重40公斤至45公斤使用標準的成人劑量，體重20公斤兒童則服用成人2分之1劑量，體重10公斤幼兒則服用成人4分之1劑量，依此推算。

●確診後康復保健階段

根據英國BBC最新數據顯示，約65%新冠患者受「長新冠」影響，常見的「新冠長期症狀」包括疲勞、呼吸急促、嗅味覺失靈及嗜睡等症狀，大約四成的確診病患出現「勞動後倦怠」的後遺症問題。

針對長新冠引起的疲憊倦怠感，陳潮宗師引用今年韓國高麗蔘學會發表「高麗蔘對緩解疲勞、嗜睡和抗壓的效用」研究報告中指出，多項實驗證明高麗蔘能夠安全有效地緩解疲勞，且韓國全科醫學專家Kim Kyung-chul研究結果也證實，服用高麗蔘後能增強體內的抗氧化能力進而緩解疲勞和嗜睡症狀。

陳潮宗進一步說明，確診康復後許多民眾出現體重下降、身體感到疲憊等狀況，是因為與病毒抗爭過後體內能量耗損、水分大量流失，身體處於津液消渴狀況，因此建議確診民眾康復後應以補充水分、補足元氣及調節免疫力為首要關鍵，可透過以下食補，調節免疫力，重回健康新生活。

◎冰糖高麗蔘水梨燉銀耳

材料：冰糖適量、水梨1顆、高麗蔘 5克、白木耳1朵、枸杞15粒。

功效：雪梨味甘性寒，具生津潤燥、清熱化痰之功效；高麗蔘被譽為「百草之王」，滋陰補氣效果尤佳；銀耳味甘淡、性平無毒，此道食療既有補脾開胃的功效，又有益氣清腸、滋陰潤肺、調節免疫力的作用

步驟：

I.先將水梨洗淨去皮、去籽，切塊。高麗蔘、枸杞用水沖洗表面。

II.將高麗蔘放入水鍋中與水梨塊煮30-40分鐘。

III.用大火煮開轉小火，煮10分鐘。

IV.最後放入適量冰糖煮至溶化，加入枸杞即可。