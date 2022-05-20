南台灣的夏季氣候早已不像從前，溫差變化很大而且隨時會降下一陣急雨，急性疾病在夏季的發生情形已不會少於其它時節，加上夏天因高溫流汗或者冷氣空調導致水分缺失，更會增加急症的發生。

●水分不足導致泌尿疾病 溫差大導致血壓不穩

高雄市立聯合醫院家庭醫學科主任徐立昇表示，尿液減少的情形會造成泌尿道結石及感染的情形增加，即使不是在高溫的室外，也要注意憋尿引起的感染，以及久坐不動使得結晶體容易沉積形成結石。

此外，徐立昇主任也提到，高溫引起的脫水及表皮血管擴張都會造成血壓降低，服用高血壓藥物者應該監測血壓，如果夏季血壓比平時降低太多，特別是有頭暈等不舒服症狀時，就要好好記錄血壓並與開藥的主治醫師討論是否應該減藥。

●高溫使水分流失 導致血液更黏稠

高溫本身會造成血管及心肌的傷害，增加心血管疾病的風險，溫差過大也有進一步的危機；缺水引起的血液黏稠度提升，也會提高心血管疾病及中風。

徐立昇主任指出，對於夏季逐漸增多的流行性感冒等感染症、鼻過敏等疾病，足量飲水也都有幫助。隨著年紀增長，體溫及水分的感知與調節功能也會退化，避免溫差過大的環境，養成溫度變化時調整衣著，及定時定量飲水。

●平日控制疾病 維持良好習慣