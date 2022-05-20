儘管去年東京奧運止步16強，拳擊女將林郁婷證明自己仍「拳」力十足，台北時間19日深夜於2022女子拳擊世錦賽57公斤級金牌賽出賽，三回合較量以4比1重挫義大利東京奧運銅牌好手特絲塔（Irma Testa），林郁婷收下生涯第2面世錦賽金牌。

儘管是接近午夜，仍有不少台灣拳迷跨海替林郁婷加油，空手道女將文姿云也在比賽直播中留言應援，雖然對手屢次抱頭、夾手阻擋，林郁婷還是在第2回合讀秒階段找到機會連續出拳爭取分數，這回合裁判給分對林郁婷更有優勢，也讓林郁婷立於不敗之地，最終以總分4比1、繼2018年印度新德里世錦賽後再度奪金，賽後再度做出「九天玄女降肉」動作慶功。

本屆世錦賽在土耳其伊斯坦堡進行，包括去年東京奧運4位國手林郁婷、黃筱雯、陳念琴、吳詩儀，中華拳擊隊共7名女將出賽，東奧銅牌黃筱雯和抗癌女鬥士陳念琴無奈首輪落敗，60公斤級吳詩儀止步8強，僅林郁婷晉級到4強確保獎牌，場邊可見黃筱雯的教練劉宗泰幫忙林郁婷和教練曾自強，場外黃筱雯也陪練助林郁婷做好準備，最終林郁婷為中華隊打下金牌，讓到場替她加油的隊友與有榮焉。