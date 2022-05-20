第75屆坎城影展熱烈舉行中，各國巨星們也陸續抵達坎城，引起世界關注，其中女星安海瑟薇，於當地時間19日（台灣時間20日）前往坎城主會場，準備參與電影節活動的造型，在其主演電影《世界末日時》紅毯前，便引起推特、IG等社交平台網友熱烈討論，瘋狂搜尋該套印花造型出自誰手，同時也讓粉絲更加期待她的紅毯的造型。另外，其實早一日她現身威尼斯機場的簡約私服，也引起不少外媒評論，更被封為「機場時尚典範」。

由安海瑟薇、凱特布蘭琪、奧斯卡伊薩克、安東尼霍普金斯、勞勃狄尼洛主演的《世界末日時》，將於當地時間19日晚間舉行，龐大的卡司自然引起不少人對於其紅毯的期待，而安海瑟薇自前往會場時就先以Giorgio Armani的花卉串珠褲裝、夾克搭配寶格麗2022秋冬推出的包款現身，繽紛的色彩搭配南法熱情的陽光，使他這套造型看起來充滿活力，也展現其過人的時尚消化力，被不少國外網友狂讚「姐就是時尚」、「是這次坎城街頭最驚豔的造型」

另外他日前抵法時的機場穿搭也被不少人讚賞，她以Oversize黑色西裝外套、闊腿西裝褲，內搭一件清爽的白色T桖，腳底再搭配個簡單的白色運動鞋，舒適簡約不失優雅時尚的模樣，受到粉絲、時尚媒體讚賞為最具參考價值的機場時尚。