隨著確診人數突破百萬，衛福部臉書近一周風向大逆轉，不少網友憤怒大罵。(圖／衛福部臉書)

隨著確診人數突破百萬，衛福部臉書近一周風向大逆轉，不少網友憤怒大罵。(圖／衛福部臉書)

隨著確診人數突破百萬，衛福部臉書近一周風向大逆轉，不少網友憤怒大罵。(圖／衛福部臉書)

隨著確診人數突破百萬，衛福部臉書近一周風向大逆轉，不少網友憤怒大罵。(圖／衛福部臉書)

隨著確診人數突破百萬，衛福部臉書近一周風向大逆轉，不少網友憤怒大罵。(圖／衛福部臉書)

台灣本土疫情持續延燒，如今已逼近單日10萬大關，累計確診也破百萬，過去一周平均每天新增7萬例，為世界上疫情最嚴重地區之一，而過往總是湧入稱讚留言的衛福部，近一周風向也驟變，不少人紛紛留言開口大罵，讓網友驚呼「起飛了」。

台灣放棄清零，走向名為「新台灣模式」的共存政策，但配套不足，無論快篩或是口服藥都大缺，各地醫療院所情形大亂，傳出多起醫療資源不足導致染疫者死亡案例，就連英媒也批評台灣根本沒有超前部署，預料接下來死亡數還會大幅增加。

衛福部過往因優秀的防疫成績單，臉書也總是有許多稱讚與感謝留言，但如今疫情大爆發，加上醫療資源短缺，引發民怨，也讓風向驟變，不少網友忍不住在底下留言大罵、諷刺「我們終於贏韓國了」、「新台灣模式真有效，再過一段時間2300萬人都確診就能正常生活了」、「感謝報數中心每日統計」、「台灣也才2000多萬人，確診破百萬要怎麼生存...」、「過去一周染疫的比美國還高」、「前功盡棄，功虧一簣」、「9萬還是有PCR的，沒快篩沒PCR的還有多少」、「台灣人真可憐，桌子拍爛政府一樣聽不到人民聲音」、「抓穩了，要起飛囉」。

陳時中在本月14日為爭取WHA參與權，投書美媒「台灣如何成功抑制疫情」，強調Taiwan Can Help，面對疫情大流行，台灣是不可或缺夥伴，但隨著台灣當前疫情與確診數，顯得格外諷刺。