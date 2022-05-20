俄烏戰爭的正義性在一些國家都有著相當分歧的爭議，大部分支持俄羅斯的人都是基於「反對美國霸權」的立場，他們同時指控美國數十年來也對許多國家發動過戰爭。美國霸權固然是國際政治的現實，但持上述觀點的評論者卻忽略了一點：霸權不能完全靠蠻力，美國對外發動戰爭還是透過一定的國際機制──特別是聯合國──與國際法規則來賦予發動戰爭的合法性，這對於莫斯科可能比較難，但擅長於外交的中國應該有更好的方法應對。

這次對俄烏戰爭產生爭議最大的莫過於中國大陸內部，因為中美關係近年來快速惡化，造成大陸朝野瀰漫著強烈的反美氣氛，連帶著影響了對俄國入侵烏克蘭的思維方式。這種反美氣氛在中國發展為政治正確的唯一選項，既然美國是對手，美國所支持的就一概反對，這樣的心理在中國社會中有不少支持者。它的形或許有更長遠的歷史因素，但如果只從近的來看，可以在中共第一代領導人毛澤東的語錄中了解其根源。

美國的霸權並非完全靠軍事力量來完成，每次對外發動戰爭還是透過一定的國際機制──特別是聯合國──與國際法規則來賦予發動戰爭的合法性。圖為聯合國大會表決烏克蘭議案。（圖／美聯社）

毛澤東1939年為反對汪精衛的 「反蔣、反共、親日」，提出 「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對」，因此主張「擁蔣、聯共、抗日」做為「抗日民族統一戰線」的3大口號。毛澤東的說法有其當時的時空背景與戰略運用，但是這些話編成《毛語錄》後，大部份人根本不深究其緣由與內涵，只一昧地就字面的意義加以無限延伸，最後形成不顧原則或國家利益，只要敵人擁護的就一概反對的簡單粗暴心態。

民間雖然會誤解毛澤東當年的說法，但中共領導人鄧小平在面對國際形勢挑戰時卻非常冷靜，1990年海灣戰爭期間美國準備進行「沙漠風暴」行動攻打伊拉克海珊政權前，在聯合國提出多項決議案要求海珊自科威特撤軍，當時中國在安理會以常任理事國身份投了贊成票。在美國提出678號決議案要求對伊拉克動武時，鄧小平雖然批評美國打伊拉克是「大霸權打小霸權」，但最後還是與蘇聯一樣投了棄權票，讓美國與聯合國部隊得以執行對伊拉克動武的決議。鄧小平盱衡國際局勢，決定維繫在聯合國體系中的地位以及與對美國及西方國家關係，換來對中國的改革開放事業極重要的國際環境。這次聯合國表決俄羅斯入侵烏克蘭譴責案時，中國在安理會與大會上再次投下棄權票，這樣的做法最符合中國當下與可預見將來的利益。

美國1990年海灣戰爭攻打伊拉克之前做了大量的外交工作，在聯合國推動多達11項對伊拉克決議案後，才由聯合國派出以美國為主的多國部隊攻打伊拉克。（圖／@BritainsMilHist）

如果觀察近30年來美國幾次對外發動戰爭，我們可以發現美國對外戰爭必定配合相關的外交行動，其中推動聯合國決議案的支持是最重要的手段，這種「糾團」、「打群架」手段可以獲得其他國家實質的支援，也能在道德上與國際輿論上佔據正義的制高點。美國從上述的1990年海灣戰爭開始，歷經1999年科索沃戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭、2011年入侵利比亞與2015年介入敘利亞內戰，都先在聯合國推動提案，對敵對方的侵略或危害國際社會的行為進行譴責，通過各種遊說來獲取其他聯合國成員的支持，最後於聯合國通過對敵對方的譴責案，並要求其改正，若未達目的，便再糾集盟友於聯合國大會與安理會推動相應的制裁與軍事行動。

俄羅斯因未獲國際支持，在軍事行動未能快速獲勝時很容易在國際政治與外交上陷入困境。圖為入侵烏克蘭的俄軍。（圖／路透）

按聯合國公開的紀錄顯示，上述6項近30年美國在聯合國發起的譴責案中，前蘇聯與俄羅斯在安理會中全部投下贊成票，中國除1999年科索沃戰爭的南斯拉夫譴責案投下棄權票之外，其餘也都投下贊成票。在譴責案之後，這6次由美方推進以聯合國名義發動戰爭的決議案，北京與莫斯科的投票態度完全相同，除伊拉克戰爭與敘利亞內戰投下贊成票之外，其餘4次都投下棄權票。換言之，這些被中國與俄國的官員、學者、媒體與網民指控為美國發動的戰爭，雖然中俄都沒有實質參與，但都在聯合國體系下形成決議與付諸執行，中俄不論投的是「贊成」或「棄權」（不反對），都是為美國與聯合國為名義的軍事行動做了背書。

至於這次的俄羅斯入侵烏克蘭行動，俄方當然沒有透過聯合國的場域來進行外交工作，甚至還因入侵烏克蘭而被聯合國以壓倒性投票通過譴責案。自前蘇聯時期以來，莫斯科對外或對內的軍事行動從未透過聯合國進行討論與表決，從1968年入侵捷克開始到2022年入侵烏克蘭共進行了10場對外戰爭都是如此，尤其是這次入侵烏克蘭更是明白撕毀在德法兩國見證下簽訂的《明斯克協議II》，當然就更加難以自圓其說。

在俄羅斯對烏克蘭戰爭陷於僵局後，與莫斯科「合作無上限」的關係成為北京的負擔，或許可以透過做俄烏戰爭調解人來解決難題，並快速重建與歐洲關係。（圖／Sputnik)

許多大陸學者專家都已經感受到，未譴責俄羅斯的入侵行動讓中國在國際社會陷於極其被動的處境，尤其是中國高度重視的與歐洲的關係。原本有望在經濟與國際政治上聯合歐洲來對抗美國，現在歐洲轉向支持烏克蘭，大陸媒體與社會氣氛又極大程度地因堅持「反美」而支持俄羅斯，這些情況都嚴重阻撓了中歐關係的發展。現在拉攏不了歐洲，與莫斯科「合作無上限」反而成為北京的負擔，若要在這當中尋求轉機，主動調解俄烏停戰應該是可以認真考慮的選項。