【愛傳媒蔡詩萍專欄】國民黨主席朱立倫出了一招險棋，卻是一張好牌。

他徵召提名前行政院長張善政選桃園市長，張不是政治素人，政務官資歷漂亮，卻沒有政壇的煙燻味；何況，他也不是不懂政治三昧，他在短短幾個月的行政院長任內，藍綠對他評價都不錯，就表示「他懂政治」。

這張牌之所以好，乃在「出人意表」的高度，一下子拉抬了桃園市長的規格，這既意味了鄭文燦高滿意度卸任後，更上一層樓的高度，亦讓民進黨在桃園市長的提名上，陷入「大家等著看你出牌」的壓力。

換句話說，朱立倫出牌的壓力，告一段落了，接著，是民進黨蔡英文的考驗了。既然是「好牌一張」，為何又是「一著險棋」呢？！

這險棋的困境，還是出在朱立倫的風格上。

他既然以羅智強不符合桃園地方的期待為由，但又默許了羅智強辭台北市議員，在龜山購屋，一副撩落去的義無反顧，那現在突然出手，抬出了張善政，這個前馬政府的高官，深受馬英九總統賞識的大咖，迫使也是馬英九愛將的羅智強捱了一記悶棍！

這不免有失厚道，恐怕，朱立倫主席是要跟羅智強好好的「促膝長談」一番吧！除了羅智強「內心不爽」可以預期外，其他有意在桃園挑戰的藍營立委，尤其已經動起來的立委，他們的心情又何嘗不是「不是滋味」呢？

不是明明擋羅智強的理由，是在地桃園的力量，那怎麼又來一個外地大咖呢？！

如果，這些困境，朱立倫不能「改弦易轍」，「脫胎換骨」的，走到第一線，甚至帶著張善政，去跟這幾位有心逐鹿的「準桃園市長參選人」好好交心一番，是有理由讓人擔心，「一張好牌」會在「過於險棋的謀略思維」下，被抵銷了它未來的效益！

這是朱立倫主席，提名張善政之後，必須劍及履及，要去做的事。

大致上，在「巨頭政治」「密室協商」下，打張善政這張牌，問題不大，因為馬英九，韓國瑜，趙少康等人，大概也不會對「張善長牌」不滿，雖然他們多少都對羅智強蠻挺的。

但國民黨比較已經不是昔日的國民黨了，（這是我數年來一直在提醒藍營的），所以，密室協商，巨頭點頭，儘管可以解決「黨內爭議」的前階段，但卻無法應付，國民黨內的新興政治人物，他們善於「經營自媒體」，因而擁有廣大的網路聲量的實力與戰鬥力，這股力量，對外可以「戰鬥」綠營，對內呢，則可能可以「內鬥」黨中央！？

這是國民黨領袖不能不正視的現實趨勢，也是不能不掌握的政治領導新風格。

朱立倫過去被批評不少，是他尚未能體察這趨勢，找出新領導的風格，但他在張善政這張牌的出手上，畢竟還是看出了他有「任勞任怨」「奮力出手」的一面，藍營支持者在「意外之餘」，也應該看他下一步的整合能力，畢竟，藍營也想贏回桃園市，不是嗎？

作者為知名作家

照片來源：朱立倫、張善政臉書截圖。

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