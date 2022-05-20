國內本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜不斷砲打中央，民進黨副秘書長林鶴明反嗆雙北市長是政治口水，他們打電話來誰敢不接，開記者會是在表演。媒體人吳子嘉則質疑，民進黨利用這個疫情，製造雙北的困難，然後搞選舉。主持人劉寶傑激動表示，就像那時候，陳時中要去修理柯文哲，把萬華當破口，如今陳時中居然一面拿刀「殺」台北市、一面要選台北市長。

吳子嘉19日在《關鍵時刻》節目中認為，民進黨中央黨部去罵地方首長，比如罵侯友宜，這算是政治的介入，這兩天看到中央官員以及衛福部長陳時中相關的人，跟台北市長柯文哲、新北市長侯友宜在那邊鬥嘴，而後民進黨中央副秘書長林鶴明也跳進來參一腳，結果吵成一團，什麼事情都沒解決。他質疑民進黨利用這個疫情，製造雙北的困難，然後再搞選舉。

吳子嘉覺得，陳時中的問題，就是他的選擇性施政。而當民進黨中央在攻擊柯文哲的時候，以為在搞政爭、以為修理到柯文哲，但卻搞錯了，其實修理到台北市民，而當民進黨中央在跟柯文哲互相口水大戰的時候，也耽誤到台北市民，「你(劉寶傑)住萬華，我住大安區，我們都掛了」。

家住萬華的主持人劉寶傑則激動表示，就像那時候，陳時中要去修理柯文哲，把萬華當破口，然後就拿萬華人來當陪葬。陳時中不是要選台北市長？他居然一面拿「這個刀」來殺台北市、一面要選台北市長。

吳子嘉認為，陳時中修理柯文哲，就是在搞台北市民，每天修理台北市民，讓台北市民的健康安全，為此感到恐懼，這對陳時中的選票會有幫助嗎？