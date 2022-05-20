0721:半島電視台報導，前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，如果西方國家繼續在戰爭中對莫斯科進行制裁，就不應該指望俄羅斯會提供糧食。
他說:「我們的國家已經準備好履行義務，但也期待貿易夥伴在國際平台上提供援助。否則就沒有邏輯；一方面對我們進行瘋狂制裁，另一方面要求我們供應食物，我們不是笨蛋。」
目前已經有多國領導人以及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）都對全球糧食問題表達關切，並警告若限制烏克蘭港口糧食出口會導致糧食短缺甚至飢荒。
0721:半島電視台報導，前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，如果西方國家繼續在戰爭中對莫斯科進行制裁，就不應該指望俄羅斯會提供糧食。
他說:「我們的國家已經準備好履行義務，但也期待貿易夥伴在國際平台上提供援助。否則就沒有邏輯；一方面對我們進行瘋狂制裁，另一方面要求我們供應食物，我們不是笨蛋。」
目前已經有多國領導人以及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）都對全球糧食問題表達關切，並警告若限制烏克蘭港口糧食出口會導致糧食短缺甚至飢荒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。