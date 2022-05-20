0721:半島電視台報導，前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，如果西方國家繼續在戰爭中對莫斯科進行制裁，就不應該指望俄羅斯會提供糧食。

他說:「我們的國家已經準備好履行義務，但也期待貿易夥伴在國際平台上提供援助。否則就沒有邏輯；一方面對我們進行瘋狂制裁，另一方面要求我們供應食物，我們不是笨蛋。」

目前已經有多國領導人以及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）都對全球糧食問題表達關切，並警告若限制烏克蘭港口糧食出口會導致糧食短缺甚至飢荒。