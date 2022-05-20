國民黨突然宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，外界關注已表態參選並已辭去台北市議員的羅智強動向為何。台北市議員游淑慧昨（19日）在臉書透露，中午把對方挖出來吃飯，看得出來他「心情低落」，但他還是開玩笑的說「我會智強不息的」。

游淑慧在臉書說，合照的第一張照片，羅智強表情沉重，於是跟他說，照片要給關心他的朋友看，要笑一笑，他說，「我現在笑與不笑，看起來應該一樣吧！」但說完後還是努力揚起嘴角，飯吃一吃，天聊一聊，苦吐一吐，路繼續走。

游淑慧也說，送了羅智強一首歌：多麼痛的領悟，更加碼透露結果該頓中餐還是讓失業的羅智強請客。對此該篇貼文引發近千名網友留言，有人就說「飯還是要吃，桃園還是要走，不是誰說不可以就一定不可以，民主民主民主，千山不是羅智強一人獨行」、「智強的戰力完全能夠擋的住綠毒的攻擊，卻擋不住自己人的摧殘啊」、「智強:到桃園紮根吧!只要你有信心機會等到你」、「飯照吃、路還是要走，我會永遠等候你」。