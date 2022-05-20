拱天宮媽祖北港進香20凌晨2時15分出發，粉紅超跑在宮門前停留5分鐘後才啟行。（翻攝自白沙屯媽祖婆電視台畫面／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，20日凌晨2時15正式出發，由於國內疫情大爆發，19日確診數已破9萬，因此，今年報名參加進香活動的信眾也爆表，超過9萬名的信眾以及6500台隨行車隊，擠爆拱天宮周邊大小道路，後龍山邊媽祖也在稍早前來會合一同登轎，媽祖所乘的「粉紅超跑」在宮門前一度暫停5分鐘後才正式出發，白沙屯媽祖北港進香活動熱鬧展開。

通霄拱天宮媽祖北港進香活動，今年報名參加信眾破紀綠超過9萬人，據警方估算從19日晚間到場恭送媽祖出發的人數應超過10萬人，從白沙車站至台1線拱天宮牌樓，以及拱天宮周邊大街小巷，從19日晚間9點以後，已是人山人海。

由於蔡英文總統及副總統賴清德，已先於19日的下午及上午來廟參拜，因此，20日凌晨媽祖進香前的參拜，拱天宮少了許多特勤管制，民眾活動範圍比較寬鬆，包括苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善等都到場致祭，由主委洪文華負責主祭。

20日凌晨1時30分，後龍山邊媽祖在後龍鎮長朱秋隆等護送下抵達拱天宮，進入廟門，與拱天宮媽祖合轎，凌晨2時15分，拱天宮及山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」正式起駕，但是當轎夫將神轎扛上肩時，粉紅超跑卻在廟門前停留不動，任憑轎夫敲鑼起行都不動，足足停了5分鐘後才正式出發。