本土確診與死亡昨皆創新高，其中本土單日已破9萬人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中盼能將致死率控制在千分之1以下，而目前致死率已達千分之0.4。對此，台大兒童醫院院長黃立民認為，做好3件事就能守住致死率，分別是擴大快篩陽即確診的對象、顧好長照機構與長者打第4劑。

截至昨天，台灣2022年累計有95萬4139例本土確診個案，其中有382例死亡個案，若以此數字來計算，目前的致死率已達千分之0.4。對此，指揮官陳時中昨在記者會上透露，預估死亡率還會繼續往上走，只希望將來數字不要超過千分之1。

根據統計，台灣目前疫苗第1劑涵蓋率達85.48％、第2劑81.16％、基礎加強劑0.85％、追加劑63.65％。陳時中強調，以國內資料來看，沒有打疫苗的個案死亡率為接種第3劑者的6倍，換句話說，接種第3劑疫苗可以降低8成3的死亡率。

根據《聯合報》報導，黃立民表示，目前應先擴大快篩陽性即確診的對象，讓需要的人可以迅速獲得抗病毒口服藥；再者，長照機構致死率達1％，若這塊沒顧好，致死率將會拉高；最後則是要勸可以打第四劑的年長者快去打疫苗。