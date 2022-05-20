俄國入侵烏克蘭將滿3個月，戰事陷入膠著，華盛頓決心加強援烏力道。美國聯邦參議院19日以86票對11票，同意再提供烏克蘭近400億美元（約新台幣1.185兆元）軍事、經濟和人道援助，法案已提交白宮，待總統拜登簽署生效。

這是美國至今規模最龐大的對烏援助方案，將使美國在這場戰爭中2個月內就達到540 億美元（約新台幣1.6兆元）左右，並允許將武器、裝備、國防物資迅速轉運往烏克蘭。同時，七大工業國集團（G7）成員國財長也同意向烏克蘭提供184億美元（約新台幣5449億元）援助，因為拜登政府和基輔當局先前都警告，若美國國會不採取行動，烏克蘭先前收到的援助將在19日前用罄。

這項法案包括逾40 億美元人道援助、近90 億美元經濟支持、150 億美元國防安全、110億美元「總統撥款權」（presidential drawdown authority）以及2 億美元支援國務院外交計畫。

法案通過後，拜登在推特表示：「我肯定國會兩黨向世界傳達美國與烏克蘭人站在一起的訊息。當烏克蘭人持續捍衛他們的民主與自由時，這項援助將使我們運送更多武器到烏克蘭。」

對法案投下反對票的議員都來自共和黨，認為美國在背負巨額國債的情況下，無法再負擔這樣的花費。共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）向記者說：「我一直反覆思考，我們到底要怎麼付這筆錢？」

不過美國國務卿布林肯和防長奧斯汀要國會議員放心，表示軍方有足夠的預算支援這項法案。