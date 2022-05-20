台南24歲劉姓男子利用代操股票的手法違法吸金高達5億後捲款落跑，日前遭到警方在北市某飯店內逮捕，遭到法院羈押，未料劉男老家大門凌晨遭鄧姓槍手連開3槍後自首，警告意味濃厚，鄧男作案後甚至在臉書昭告「你當我傻子，我們讓你看到瘋子」， 檢方認鄧男涉非法持槍、恐嚇危害安全等罪嫌聲押，台南地院下午開庭後認他有串滅證及反覆實施同一恐嚇罪行裁押禁見。

據了解，鄧姓槍手坦承犯行，但卻無法說明是否投資，以及投資項目或金額，供詞也有避重就輕，隱匿事實等情事，對所持有的非法槍枝，來源也交代不清。

警方調查，鄧男在開槍後，還在臉書發文幹譙劉男為「五億探長」，痛罵劉男詐騙那麼多人的辛苦錢棺材本，還拿去玩女人、玩車、夜店當帥哥。鄧男PO文強調「也許他們無能為力 ，但我大哥教導我，人善被人欺、馬善被人騎」、「你當我們傻子、我們讓你看到瘋子」。

對於鄧男在開槍後，仍能從容自若地還有心情上臉書抒發心情，警方認為其中必有精心布局，先製造出雙方有恩怨的煙幕彈，且鄧男並未攜帶手機，也試圖製造斷點讓警方認為是自己單獨一人，處處都見斧鑿痕跡。

根據調查，劉姓超跑男的台南老家，凌晨遭一輛黑色休旅車直接撞進車庫，鄧下槍手立刻下車對車庫的大門連開5槍後，自行騎車到警四分局育平派出所自首，自槍稱不滿劉男行為，才到對方家中開槍。

據了解，劉男被控利用代操股票的手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金，炫耀績效，導致不少投資人誤信投入資金。近來疑因投資失利捲款落跑，最後在13日時在忠孝東路某飯店逮捕到案，台南地院以逃亡、串供疑慮裁定羈押禁見。