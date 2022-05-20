8點檔演員陳冠霖日前因為兒子、老婆接連確診，被列為密切接觸者的他，只能向劇組請假進行隔離，他昨(19日)在臉書分享老婆的症狀，表示並不是像罹患一般感冒而已，提醒所有人「別輕忽所謂的輕症」。

陳冠霖在臉書轉發老婆的PO文，只見她無奈表示還是逃不過確診的命運，接著透露症狀：「頭好漲，鼻腔好腫，喉嚨好痛」，更不舒服到直呼：「好想頸部以上切除行嗎」，坦言輕症完全不像是普通感冒一樣，但慶幸的是有強壯的老公當後援照顧著全家人。

眼見老婆身體如此不適，讓陳冠霖看得相當心疼，也不忘呼籲大家：「看看月亮如此堅強的人都這麼痛苦了，大家千萬別輕忽所謂的輕症」，對此，網友也紛紛留言打氣：「家人確診真的超辛苦，好好照顧自己及家人」、「一下自己隔離一下子是兒子，現在是皇后，冠霖超辛苦」、「輕症也是會有肺部氣管後遺症，所以還是要繼續照顧好身體」。

《一家團圓》劇組之前接連傳出確診案例，陳冠霖當時一度發燒，雖然PCR檢測為陰性，但為了預防偽陰性可能，也為了保護劇組、家人安全，決定進行居家隔離，實施自主健康管理，沒想到才剛準備回歸劇組，兒子、老婆卻接連確診，被列為密切接觸者的他，必須得再進行第二次隔離，因此持續向劇組請假在家照顧妻小。