女星郭碧婷多年前開始把工作重心轉往大陸，在人氣系列電影《小時代》中飾演女主角之一的南湘，獲得高知名度，不久後更嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，升格豪門媳婦，也為向家生下一個女兒；近日郭碧婷婆婆陳嵐（向太）參加活動透露郭碧婷下月即將生產，消息立刻引起討論。

女星郭碧婷2018年參加陸綜《最美的時光》，節目中認識向佐與向太陳嵐，陳嵐多次在節目上表示對郭碧婷的喜愛，並撮合她與兒子交往，郭碧婷與向佐於2019年在義大利完婚，2020年中秋生下第一胎女兒，當時公公向華強和婆婆陳嵐送出北京、台北各一套豪宅，總價值據傳超過台幣6億；近日郭碧婷被傳懷第二胎，向太出席時尚活動，證實郭碧婷確實有孕。

被記者問到寶寶性別「是不是湊一個好字？」，郭碧婷前有誕下女兒，後如果再生下一子剛好湊成一個好，陳嵐滿面紅光笑著回應「是呀」，陳嵐回答預產期預計在6月，也就是下個月即將臨盆。而出手豪闊的陳嵐曾在抱孫這件事上透露，郭碧婷曾答應要生三胎：「我不會逼她，但會鼓勵與獎勵」

目前郭碧婷人在台灣待產，不過台灣目前疫情升溫，陳嵐和向華強不便來探望媳婦，陳嵐表示不僅給待出世的孫子準備禮物，也買了鑽戒和首飾犒勞郭碧婷，郭碧婷的老公向佐最近在北京工作，不過很快就會抵達台灣，跟郭碧婷一起迎接小寶貝的出生。