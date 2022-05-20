臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

本土疫情持續爆發，昨日（19）新增90331例確診、59例死亡，雙創新高。總統蔡英文昨日在臉書發文，喊出「提升兒童醫療量能，給我們的小孩更好的照顧！」稱她赴新竹市關心居家照護關懷中心時，見到夥伴科長媽媽落淚的一幕，讓她深感第一線醫護人員的辛苦。此文遭大批網友灌爆，認為疫情嚴重威脅甚至已帶走嬰幼兒生命，此時才喊要提升量能實在太晚，更有人嗆：「還是只會去綠色的城市，其他人的命不是命？」

蔡英為昨日在臉書發文表示，她昨日來到新竹市，與市長林智堅為居家照護關懷中心夥伴加油打氣。現場播放母親節影片，從小朋友與投入防疫工作的媽媽的對話，體會到媽媽在防疫工作與家庭間犧牲很多。尤其她在關心一位科長媽媽時，看見這位媽媽忍不住落淚，覺得第一線的醫療、護理跟防疫的工作同仁肩負起照顧確診者的工作，是很重要的安定人心的力量，真的辛苦了。

蔡英文強調，「提升兒童醫療量能，給我們的小孩更好的照顧！」蔡指出，中央和地方合作，持續推動各項強化兒童醫療照護的措施，包括：開設兒童視訊門診，也在全國22縣市，共有108家醫院，設置兒童就醫綠色通道；開啟兒科重症遠距會診平台、要求全國18家醫學中心和4家兒童醫院，設置兒童專責ICU、強化轉診調度機制，提升病房與病床的量能。

此文湧入約3000則留言，除部分支持留言外，多數都是批評聲浪。網友紛紛表示：「還是只會去綠色的城市，其他人的命不是命？」「如果真的在乎小孩，怎麼會等到如今這樣的疫情爆發」、「馬後炮，很好笑，說妳在說別活在自己的世界裡，人民很辛苦在抵抗病毒」、「妳敢講，我真不敢聽」、「還笑得出來，傻眼，叫時中下台謝罪，去醫院當志工吧」、「中，重症 跟死亡人數 ，對你們來說 只是數字對吧」？