美國總統拜登（Joe Biden）現正展開亞洲行，預計將訪日本、南韓；而CNN援引多位消息人士指出，最快下個月拜登也可能將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，這將是拜登上任後第一次直接面對這位充滿爭議的王儲`;有人指出這是為了石油問題與沙特和解，CNN更表示，這是一位曾經宣稱沙烏地阿拉伯是「沒有社會價值」的美國總統的轉變。

有現任與前任美國官員說明，拜登政府官員目前就與安排和沙爾曼見面協商，消息人士指出，沙烏地阿拉伯目前擔任海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）主席國，引此任何見面都可能與該組織會議同時進行。

美國總統與沙國領導人見面在過去是例行公事，但由於兩國最近關係緊張，現在被表示著事關係的重大轉變。

對於拜登來說，這也可能將在美國國內引發爭議，因為他過去一直批評沙國的人權紀錄，包括沙烏地阿拉伯資助葉門的戰爭、以及沙爾曼批准殺害該國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）等事件。

除此之外，美國與沙國的關係也因拜登政府想要恢復2015年伊朗核協議而破壞，美國一直認為沙烏地阿拉伯在阻止德黑蘭獲得核彈的努力做的太少。

而在俄羅斯入侵烏克蘭而受到西方制裁後，華府一直遊說沙國領導的OPEC+同意增產石油，以抵銷在喪失俄羅斯供應的損失，但沙國一直不理會，他們拒絕譴責俄羅斯，不願意在俄烏戰爭中選邊站。

如何不在國內引發爭議並修補與沙烏地阿拉伯的關係，將是拜登接下來的課題。