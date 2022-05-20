上月底台北市富商公寓遭竊，520萬現金不翼而飛，富商原本懷疑是內賊所為，但警方發現竟是宵小飛簷走壁，爬上4樓開窗闖空門。警方連日靠監視器與DNA，鎖定22年前犯下至少12起性侵、住宅竊案的男子涂明朗涉嫌重大，19日凌晨圍捕逮獲，正擴大清查他所涉的陳年冷案。檢察官偵訊之後，認為涂嫌犯行重大且態度不佳，恐有逃亡之虞向台北地方法院申請羈押禁見。

4月30日，賴姓水泥富商向北市警大安分局報案，指他放在書房衣櫃、要投資的520萬現金遭竊。因房間無外力侵入跡象，懷疑是女外傭所為。但警方從後巷監視器發現，4月28日有名男子如蜘蛛人，抓著冷氣管線爬上4樓，翻進陽台開窗入屋。

警方研判520萬元當日失竊，但富商沒發現，外傭也如昔打掃，反將指紋等跡證抹去，警方只得土法煉鋼回溯調監視器，查出竊嫌多藏於公園荒郊及宜蘭礁溪國道5號交流道橋下。

本月13日，警方在礁溪找到嫌犯騎過的腳踏車，在把手採集到DNA，刑事局比對查出嫌犯竟是2000年起陸續犯下多起性侵、住宅竊案，現年60歲的涂明朗。涂會往返宜蘭，是因他曾住過當地，前天回北市藏匿，警方鎖定他躲在國防部後備司令部於民生東路的廢墟裡。

前晚警方封鎖園區，因天黑且對地形不熟，涂發現被盯上，在廢墟和警方捉迷藏，直至昨凌晨3時許，趁著涂爬牆摔得頭破血流，官警一擁而上將他壓制上銬，在廢墟裡起出藏放的245萬元贓款，與犯案所穿衣物和隨身攜帶的帳棚。

警方調查，涂在2000至2005年間，於台北、高雄至少犯下12案，幾乎都挑聘請外傭的富商家行竊，有時會持刀，若被女主人或外傭發現就威逼性侵。但他2005年闖入某女藝人豪宅、性侵菲傭後，竟銷聲匿跡。

刑事局分析他犯案習性，專挑5樓以下公寓，爬鐵窗冷氣機，入侵沒鐵窗、沒關窗的陽台，2014年他曾被採到殘缺不全指紋，直到2018年技術進步，才查出他身分，但找不到人。他上回被逮，已是1981年，這次能逮到惡狼，歸功科技辦案。

警方發現，涂沒用自己身分證辦手機，長期靠一頂帳棚在荒野搭營，2018年母親過世，也沒返家奔喪，連偷了520萬都沒住旅館，且他身手矯健，就如同「現代魯賓遜」。警詢時他一度緘默，最後坦承犯案，並願意供出剩餘贓款下落，但因所涉冷案太多要清查，檢警將待他收押後，擇日提訊再取贓。