國民黨中常會突徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發基層錯愕。由桃園無黨籍議員參選人組成的「桃園新選風」，昨（19日）公布委託《TVBS》民調中心做的民調結果，政黨對比部分，若藍綠白「三腳督」，羅智強以30.4%領先衛福部陳時中的27.6%、民眾黨立委賴香伶為9.3%。在黨內互比部分，第一名為羅智強23.3%。對此，羅智強今（20日）在臉書發表感想，只用了二個月把不可能變成了可能，但就像一個捉弄人的黑色幽默，「就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了」，這份民調成了一份「遲到的禮物」。

羅智強在臉書談到，這份「遲來的禮物」也可以當作自己向這二個月無怨無悔支持他參選桃園市長的朋友們，交出的「成績報告」，以一種帶著遺憾的欣慰告訴大家「我沒有辜負大家的期待」。他說，猶記得，4月初在黨中央要求不得宣布參選桃園市長的時候，曾豪爽的向黨中央保證了「雙門檻」，第一，如果到了五月黨內互比民調我不是第一名，我就讓賢；第二，黨外對比民調我若沒有贏過民進黨最強的陳時中，我就讓賢；然而面對當時桃園民調如日中天的陳時中，當時外界都說這是「不可能的超高門檻」。

羅智強無奈地說，這二個「超高門檻」，在大家同心協力的支持下，都越過了，只用了二個月把不可能變成了可能，並且正一步一步的得到地方的認同，「但黨中央還是判我出局」。但他也說，民調至少是一種肯定，表示過去的努力，確實正漸漸的贏得桃園市民愈來愈多的認同，這是一個足以誌慶的傳奇，很感謝大家陪伴締造了這「二個月傳奇」。