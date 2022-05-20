近期防疫保單之亂，富邦金(2881)旗下富邦產險成為眾矢之的，富邦產險正式發出三點嚴正聲明，強調「本公司完全配合政府防疫措施及保險契約相關規定處理，絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保之情事」。

富邦產險表示，針對近期有關防疫險保單議題，部分報導提及「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」、「任意退保」、「無故中斷契約」，以及「用倒閉來威脅保戶與政府」、「不是賠不起只是不想賠」等惡意不實指控，富邦產險澄清絕無相關情事。

富邦產險發出三點說明內容：1.對於收到寄發的續保通知書且本公司已收取保戶之保費者，保險契約即已成立，惟因數量眾多，故本公司已動員全體同仁投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到本公司簽發之保險單，自保單生效日起就受到保障，本公司絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。

2.對於理賠申請部分，(1)隔離費用補償：無論保戶採3+4還是0+7隔離方式，只要保戶提供紙本隔離通知書，或電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，再填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償。(2)確診關懷保障：保戶僅需檢附醫療診斷證明書或是新冠病毒數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金。(3)依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，產險公會正努力研擬兩全其美的方式，富邦產險將依照產險公會理賠實務指引辦理理賠作業，與其他產險同業作法並無不同，更不會有報載所稱「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」之情事。

3.對於保險契約尚未成立，目前仍在核保審查中的案件，考量被保險人如已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單，基於公司承保能量及風險承受程度考量，將婉拒承保，亦與其他產險同業作法並無不同，並會維持公司資本適足率，以確保對包含防疫險保戶在內的所有保險保戶的履約能力，讓公司經營安全穩定，以期不負廣大保戶及股東的託付。為盡最大力量回應客戶的需求，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，若有處理時間遞延之情形，敬請見諒。