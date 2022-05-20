小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。航海王台驊投控再度出手買進航運股，19日公告自去年9月6日到今年5月19日止，共買進2,800張陽明海運股票，每股平均價格115.6元，交易總金額達3.23億元。台驊董事長顏益財表示，目前貨櫃航運和貨代公司的股價被嚴重低估，將持續逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕。

【1】顏益財：航運股被嚴重低估

台驊投控董座顏益財表示，航運股基本面佳、具未來性，隨上海解封加速復工復產，預計5月底、6月初開始艙位又會緊張，貨量、運價都可望有一波反彈，接著第三季是傳統旺季，長榮、陽明今年EPS估計少說有50～60元，未來二至三年參加配息就很值得，航商好、貨代也會好。

【2】美股帶頭殺 全球掀股災

由於市場擔心聯準會（Fed）執意激進升息恐將美國經濟打入衰退，投資人信心潰散，美股周三創下近2年最黑暗的一天，道瓊工業指數暴跌超過千點，那斯達克指數更崩挫近5％。美股慘跌引爆全球股災，亞歐股市周四全面重挫，跌幅均逾2％。

【3】上海出口量逐步恢復 歐洲線運價 6月可望調漲

上海出口貨量增加中，航商粗估，帶動運量恢復到接近八至九成，國內貨代業者透露，部分航商開始出現爆艙甩箱的情形，預估6月出口貨量更旺，已接獲一些航商通知歐洲線6月漲價，每20呎櫃運價小漲250美元上下、每40呎櫃小漲500美元試水溫。

【4】葉倫示警 全球恐陷停滯性通膨

美國財長葉倫（Janet Yellen）周三表示，由糧食與能源價格飆漲帶動的通膨效應已經顯現，全球正面臨停滯性通膨的風險。此外，針對美元升值引發許多國家緊張一事，葉倫認為基於美國進入升息循環，美元走升理所當然，她雖未表態支持強勢美元，但也不擔心美元升值。

【5】拜登訪日韓 陸：勿打台灣牌

美國總統拜登前往日韓展開上任後首次「亞洲行」，台灣議題再成關注焦點。中共中央政治局委員楊潔篪18日與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通話時指出，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題」，再三警告美國勿打「台灣牌」。