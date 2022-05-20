雲林縣府昨晚（19日）原定高中以下各級學校下周實體課照常，若學生有防疫需求可經家長同意請防疫假在家採線上課程，此一決策引起家長反彈，張麗善今天（20日）凌晨0點重新宣布下周高中以下全面停實體課程，學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難等因素可到校學習。

張麗善在臉書貼文指出，5月23日至29日雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，將全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難等因素，可到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐。

她說，暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用；即便實體課程暫停，學校仍然維持正常運作，到校的學生一樣會獲得如常的照顧，不會有任何權益受損。

張麗善表示，她知道很多家長睡不著，對學校是否停課焦慮不已，大家的反應她都看到了，經過與相關局處持續討論做出調整。面對疫情許多決策都不容易，孩子的健康、多數家長能否放下工作在家陪伴、校園染疫率、雲林學校人數不像都市多等種種考量，都是決策過程中不得不衡酌再三的因素。

對於先前的決策民眾一面倒在張麗善的臉書留言指責，她表示，她與大家的心情都一樣，沒有什麼比孩子的健康更重要，身為縣長有太多需要考慮的面向，鄉親對她有期待、有要求都是正常的，若有責備也是她應該承擔的。