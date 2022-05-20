由經濟部國貿局支持、紡拓會執行的「2022年台灣紡織品東京展示會」已於18日圓滿結束，此次共有宏遠興業、佳紡國際、尚益染整、偉全實業及富勝紡織等21家業者參展，展出2天將近400名日本買主到場採購，預估商機近380萬美元（約新台幣1.13億元）。

日本為全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。據統計，日本為台灣紡織品第7大出口市場，2021年出口總額約3.2億美元，其中紗線及布料各約1.1億美元，合計占比逾7成。台灣紡織品長期受到當地買主關注，因此紡織業者更需積極拓銷日本市場。

在疫情延燒2年後，日本政府自3月起放寬商務人士入境，台灣紡織業者終能親自派員赴日拓銷，日本買主更迫切希望與台灣業者當面商洽。此次有數家參展業者申請到商業簽證，親赴當地接待買主，無法派員的業者則由紡拓會提供樣品展示、並搭配視訊商洽服務。

今年東京展示會共有21家業者參展，展出包括超輕量、防潑水、抗菌除臭、透氣快乾等機能性紡織品，還有廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等時下受到日本買主矚目的永續環保紡織品產品，以及蕾絲、針織帽、機能襪等成品。

此次展出吸引日本著名商社及大型知名採購商到訪，如八木、田村駒、丸紅、豐島、蝶理、旭化成、三菱商事、伊藤忠等，GOLDWIN、Watts、DreamWorks等成衣服飾企業亦到場參觀。展出2天將近400名日本買主到場採購，預估商機近380萬美元。

日本政府目前已開放辦理商務簽證，為爭取疫情解封後的龐大商機，紡拓會訂於10月27～28日辦理台灣紡織品大阪展示會，敬邀各紡織企業報名參展，親自派員至會場接待買主，再次進行睽違已久的面對面商洽，歡迎有興趣的業者洽詢參展。