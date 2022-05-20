台灣證券交易所表示，互億(6172)先前因未依法令期限公告申報110年第3季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定，自110年11月18日起暫停交易，至今年5月18日已屆滿6個月，核有同細則第50條之1第1項第7款應終止其有價證券上市情事，該公司有價證券自6月29日起終止上市。

而依同細則第50條之1第2項規定，若在實施日至少8個營業日，也就是6月17日零時前，依規定補行公告申報財報，且無同細則第49條第1項第3款暨無第50條之1第1項其他各款規定情事，可免除終止上市。