台股盤中零股交易上路實施迄今即將屆滿1年半，金管會公布零股交易實施概況，指出明顯帶動盤中零股交易日均成交量，且30歲以下年輕人增加最多。而2022年前4月最受歡迎的前3大標的，分別為台積電、聯發科及台灣50 ETF。

金管會為活絡零股交易市場、便利年輕人及小資族群投資台股，2020年10月26日上路實施盤中零股交易制度。金管會表示，盤中零股交易上線後的零股交易日均成交值及與占比均較實施前顯著提升，亦明顯帶動年輕及小資族參與台股投資。

金管會統計，盤中零股交易上線1年內的上市零股日均成交量19.34億元、占比0.52％，其中盤中零股17.4億元、占比0.46％，較上線前的盤後零股交易日均成交量2.23億元、占比0.12％顯著提升。

至於盤中零股交易上線1年內的上櫃零股日均成交量2.71億元、占比0.38％，其中盤中零股2.4億元、占比0.34％，亦較上線前的盤後零股日均成交量0.54億元、占比0.11％顯著提升。

在新制上線1年內，上市零股成交戶數由32萬戶增至89萬戶、上櫃由35萬戶增至92萬戶，分別成長達1.78倍、1.63倍。進一步以年齡層觀察，上市30歲以下年輕人占比自21.1％升至26.8％，成長幅度最大，上櫃亦自10.31％升至18.81％。

2022年前4月，上市零股成交日均成交量升至29.37億元、占比升至0.95％，其中盤中零股27.76億元、成長達59.5％，上櫃升至3.75億元、占比升至0.54％，其中盤中零股3.52億元、成長46.7％。同時，上市櫃30歲以下年輕人占比分別續升至28.93％、20.38％。

金管會分析，新制上線後1年內，上市盤中零股交易標的以權值股、高價股與金融股居多，其中台灣50成分股成交占比達68％。上櫃標的則以生技醫療與科技類股居多，成交占比47.82％。今年前4月前者升至72.21％，後者則略降至44.43％。

以熱門交易個股觀察，證期局主秘黃厚銘指出，今年前4月台灣零股交易主要標的以台積電最熱門，占比達44.13％，聯發科以7.08％占比居次，台灣50 ETF則以4.5％占比位居第三。

金管會表示，盤中零股交易可增加投資人於盤中交易時段買賣零股管道，亦便利年輕人及小資族群進行投資，將資金進行有效利用，以達普惠金融目的。但仍要提醒投資人應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。