一名家住鳳山的李姓男子(29歲)疑因外出工作，久未返回戶籍地居住，不知自己因毒品、詐欺等案，於今年2月被高雄地檢及橋頭地檢以毒品罪通緝在案。警方在旗津區巡邏時眼尖發現李男並及時攔下，經告知已遭通緝，李男仍一頭霧水稱不知自己遭到通緝，卻嚇得雞皮疙瘩掉滿地，警方訊後依毒品、詐欺通緝罪嫌解送歸案。

鼓山分局旗津分駐所警員卓淳風、曾識洋於17日下午5點15分左右在旗津區旗津二路執行毒品蒐證勤務時，赫見前方騎士就是追查多日的李姓通緝犯，趁停等紅燈時前往盤查，員警告知李男「你通阿啦，你無哉？」，李男一頭霧水回稱「卡嗚啊！」，員警立即出示手提電腦內的通緝資料，李男才察覺先前做過的〝壞事〞已陸續被發布通緝，自稱因工作關係已經很久沒回家，所以沒有收到地檢署核發的出庭通知書，並非故意不出庭，沒想到因此遭到通緝，無奈地說著:「阿就被你們抓到了，還能怎樣？」。

修船工身揹3條通，警鷹眼認出，嫌犯竟嚇到全身雞皮疙瘩。(戴志揚翻攝)

初步了解，李男目前在旗津區的造船廠從事船體維修工作，沒想到才工作沒幾天就因通緝被警方查獲，由於李男涉及毒品等案須入監執行3年，警方也勸李男乖乖配合警訊，日後出監要改過自新，勿重蹈覆轍。鼓山分局長蔡鴻文表示，為了維護社會治安，警方將持續積極查捕通緝犯，呼籲民眾切勿以身試法、心存僥倖，終將讓自己身陷囹圄，另提醒民眾如有發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共維家園安寧秩序。