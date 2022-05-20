國民黨18日確定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發輿論譁然。一份最新調顯示，有47.04％的網友認為，張很有機會勝選，接近5成的看好度引發熱議，跌破不少網友眼鏡，有人更直言：「想都沒想到，張善政民調竟然這麼高！」

網路媒體《NOWnews》18日起針對「您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎」進行網路民調，截至19日晚間6點，「您認為張善政有機會勝選下一屆桃園市長嗎」，有47.04％網友認為很有機會勝選、45.30％的網友認為不可能勝選、7.67％的網友表示不知道／沒意見。

此外，針對「國民黨『突襲式』提名張善政，您覺得有助解決桃園的提名之亂嗎？」有65.51％的網友認為「沒有」，藍營恐會繼續內鬥；27.87％的網友認為「有」，藍營一定會大團結；6.62％的網友則表示不知道／沒意見。

此民調引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「想都沒想到，張善政民調竟然這麼高！」「張善政不是不好，只是他無法與壞人對抗，他看好度這麼高真出乎意料」、「這數字，滿意外的」、「比我想得高很多」、「本來很好的人才給朱這樣一操作，我看國民黨桃園危險了」、「某陣營最會幹的事情就是，反串角色去投對方會勝選的票」、「小心不要是捧殺」。