無論是在效力騎士、熱火或湖人期間，「小皇帝」詹姆斯都經常被謠傳擔任球隊地下總司令，總是在幕後操縱球隊人事運作，甚至決定誰能當他的隊友，如今終於有人公開把話說清楚了，那就是當年待在騎士跟詹皇一起奪冠的籃網後衛厄文。

「我們當時擁有一套不錯的陣容，所有人都可以上場打球，詹姆斯就像在幕後指揮，」厄文回憶當年效力騎士時光表示，「對了，我們當時都叫他『詹總管』，他確實組建了那支球隊，對此我並不抓狂，我的感覺就是好吧，我必須接受現實。」

畢竟無論待在哪支球隊，詹姆斯永遠都是球隊當中「老大」，不只是總管，甚至連球隊老闆都要聽他的建議，事實上他也拿下4次總冠軍，更分別在騎士、熱火與湖人3隊拿下，代表「詹總管」還是具備一定能力，也可以幫助球隊真正成長。

問題是本季「詹總管」確實踢到了鐵板，因為去年夏天他跟安東尼戴維斯強烈要求湖人要把韋斯布魯克交易進來，沒想到3大球星完全無法融合，湖人弄到連附加賽都沒有辦法打的空前窘境，如今詹皇是否還會繼續影響湖人調度，恐怕需要好好觀察。