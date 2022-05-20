台南市南瀛天文館近日跟風「我可能讓你很意外的點」，分享曾經遇過的奇葩投訴，民眾打電話來說「頭頂的太陽一直跟著他移動，要求天文館處理！接電話的同仁聽了超傻眼，但還是耐心地解釋，但對方根本聽不進去，還反嗆他們推卸責任。貼文吸引8千多位網友狂讚，讓不少人笑瘋。

南瀛天文館日前在臉書分享說，某天早上總機接到一通電話，致電的民眾告訴他們說「欸！那個太陽一直在移動欸，你們可以處理一下嗎？」讓接到電話的同仁聽了匪夷所思，但還是秉持著專業與對方確認說「不好意思，可以請您再重複一次嗎？請問您說的太陽是掛在天上的那個太陽嗎？」

結果電話那頭的民眾竟說，他從永康火車站騎到台南市，結果太陽還是在那邊，天文館不能幫忙處理一下？聽到這樣神奇的問題，天文館的工作人員只能耐心地解釋「不好意思！太陽的東昇西落是屬於自然現象，我們恐怕無法幫您處理。」未料，對方聽完竟然反嗆說「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎？」

無奈之下，工作人員只好再度解釋說，他們無法控制太陽出不出現，因為這是自然現象！結果那位民眾卻聽不進去，不斷跳針逼問這樣的狀況要找誰處理？打去香港的天文台會有辦法嗎？工作人員誠實地說「我想這件事情沒有任何一位人類可以做到！」而那位民眾對這樣答案顯然很不滿意，竟然嗆說「所以你們現在是在推卸責任嗎？」

最後那位工作人員只能請民眾投書市長信箱，才結束了長達20分鐘的奇葩對話，而南瀛天文館又恢復到日常狀態。貼文吸引8千多人狂讚，不少網友笑歪直呼奇文共賞，這可能找錯人幫忙了，可能要找看看后羿在哪裡。「請民眾打給后羿」、「民眾心想：這個太陽在追我，嗚嗚嗚」。