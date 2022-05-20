日籍藝人千田愛紗22年前來台參加節目《超級星期天》與麻衣等人組成Sunday Girls出道，多年過去，愛紗依舊在台灣打拚，雖歷經婚變等風波，仍對台灣有深厚的感情。昨(19日)她在臉書分享自己終於從無殼蝸牛晉升為有屋一族，她更坦言在同一地區看了50多間房子，對下手的這間房子一見鍾情。

愛紗2016年曾一度開心宣布成為台灣媳婦，和小她5歲男模周洺甫結婚，當時男方為了她一日快閃沖繩，只為了買愛紗喜歡的戒指當婚戒求婚，未料婚後傳出男方花心，2019年黯然離婚。 兩年前愛紗帶著健保卡和永久居留證跑去郵局領3倍券，愛狗的她本來想買飼料捐出，沒想到卻被告知已經不是國人配偶身分，所以無法領，也讓她動念考慮歸化。

愛紗和麻衣過去都從節目《超級星期天》出道。（圖／中時資料照片）

當時愛紗在YouTube節目《愛紗愛亂玩》分享領3倍券經過，未料卻不能領，由於她前一年已經和前夫離婚，不符合外國人除了永久居留證外還要是國人配偶條件，聽聞此消息讓愛紗相當失望，但之後還是和工作人員掏腰包買飼料，送到流浪動物之家，她坦言早將台灣視為自己的家，考慮過是否要放棄日本國籍歸化台灣，她在影片中表示：「還沒辦法真的很確定，可能會，但現在還沒有確切的日期。」

愛紗發文。（圖／翻攝自千田愛紗 Aisa Senda臉書）

去年愛紗傳出有新戀情，被《CTWANT》拍到和口罩男深夜看電影，還一同待在女方家過夜，愛紗更大方留給對方車位，但愛紗沒有正面回應。昨愛紗自曝在台灣買房，寫下：「賀 成交」，引來一排台灣藝人留言道賀，她回應唐從聖說想吃雞排慶祝，唐從聖大方說：「給我時間地點～我來處理」，愛紗則貼心說：「我自己買，支持好吃美食」。