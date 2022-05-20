電商集團美而快(5321)與米其林等級餐廳雙月食品社，共同成立雙月愛兒法公司，並於17日上線，全力搶攻年產值700億以上的餐飲電商市場。

美而快表示，成立於2010年的雙月食品社，主攻高品質台灣餐點等美味健康養生料理，自2018年起連續四年蟬聯台北米其林必比登推薦，是台積電創辦人張忠謀等知名企業家的愛店，國內兩大超商龍頭亦搶著取得授權推出聯名商品，商品力極強；近兩年疫情對餐飲界造成嚴重衝擊，不少店家業績不是雪崩式下滑就是面臨倒閉危機。雙月非但不受影響，反而逆勢成長，第六家門市即將於近日開幕，後勢相當看好。

據經濟部資料顯示，2021年整體餐飲業營業額為7,280億元，其中線上交易的占比從2019年第4季疫情前的2.5%成長至2021第4季已達10%，換算市場總額高達700億元，顯示後疫情時代，餐飲業加速邁向電商化的新趨勢。

美而快去年底曾小試水溫，推出一款奶茶產品，上線不到一個月，竟讓毫無知名度的全新商品賣出兩萬盒，貢獻五百多萬元的業績；另一檔湯包產品，靠著網紅直播，短短一小時內就完銷五千包，灌入業績上百萬元。證明美而快的網紅流量變現能力不僅在服飾業發揮得淋漓盡致，也能複製適用到餐飲市場。

運用KOL網紅社群做流量變現是美而快的核心能力；由於美而快擁有十餘年深厚電商經驗，以及強大的網紅流量變現能力，這兩項剛好是實體餐飲業者最欠缺的，雙月食品社選擇與美而快合資成立新公司，雙方從接觸到定案只花了不到四個月，可以說是一拍即合，目標就是結合雙方優勢，進軍700億餐飲電商新市場。