俄烏戰爭持續，傷亡慘重。國防安全研究院戰略諮詢委員、海軍備役上將陳永康昨（19日）就用「大國博奕、小國入列、共同買單、強國收成」這16形容這場戰爭，並直言美國對俄羅斯經濟制裁，歐盟等國都加入制裁，但損害要共同承擔，「可是美國沒有什麼損害」。

根據《中評社》報導，陳永康在「俄烏戰爭與國際情勢研討會」中談到，從這場戰爭看美國的作為，主要在維護自己的利益，美國對國際事務上採取的外交策略分為4個主張，一要經濟主導、要主導市場；二是維持軍事上超強及科技發展領先；三要保護美國的供應鏈與軟體，所以要主導很多系統生產；四是預防衝突發生。

陳永康進一步分析，美國帶動歐盟贊助烏克蘭，例如400億美金的援助案，如果通過的話，這個期程5個月來換算，一個月就是80億美金，但歐盟各國經濟能力有限，恐怕沒幾個國家能承受得了，但又不能不援助，這就是大國帶風向，一般國家共同參與、承擔，但美國其實沒什麼損害。 至於該援助案最新進度為已經提交白宮，待總統拜登簽署生效。