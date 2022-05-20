網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式幽默走紅，累積一票粉絲力挺，事業有成的他，感情路也走得相當順遂，與夜店DJ女友歐菈穩定交往，還不時曬甜蜜合照放閃，不過近來卻PO出一篇耐人尋味的貼文，引起網友揣測是否感情生變。

鳳梨在臉書PO出與女友歐菈的合照，不過兩人卻面無表情看著不同方向，接著寫道：「這段日子每天都很多私訊進來，都說鼠鼠最近很幸福哦，我常常跟各位說幸福不是彼此看著對方，而是一起望向同一個方向，由此可見我並沒有幸福」，一篇耐人尋味的發文，讓網友好奇是否感情亮起紅燈。

原以為兩人感情生變，沒想到鳳梨在底下留言：「吃飯就吃飯，每次都要我到這種怪怪的地方拍什麼網美照，害08腳被蚊子叮好幾包」，真相曝光後笑翻不少網友，紛紛虧他：「我就不信你沒有帶人家去怪怪的地方叮人家好幾包」、「請知福惜福不要抱怨，她其實也是在幫你塑造形象呀」、「從鞋子來判斷，你們正往相同的方向前進中」。

不過這張照片也被網友質疑修圖，紛紛留言：「修圖技術要再加油欸」、「怎麼車頭燈怪怪的」、「怎麼感覺一大一小， 還是我看錯」，對此，歐菈曬出原照反擊：「這是原圖謝謝，我就套個濾鏡而已，有時候有些姿勢可能看起來怪，那也沒辦法，人不是完美的」，鳳梨則跳出來表示：「放心他們不會聽你表達意見」，似乎要女友無須理會網路輿論。