中國國務委員兼外長王毅19日晚在北京，主持金磚國家外長視訊會晤。南非外長潘多爾、巴西外長弗蘭薩、俄羅斯外長拉夫羅夫、印度外長蘇杰生與會，共同發表了關於《應對國際形勢新特點新挑戰加強金磚國家團結合作》的聯合聲明。王毅呼籲金磚5國做好努力尋求普遍安全的公約數；努力繪製共同發展的同心圓；努力構築人類健康的防火牆；努力凝聚全球治理的正能量「四個努力」。同時，要做政治互信的表率、做務實行動的表率、做聯合自強的表率等「三個表率」。

會議首先播放大陸國家主席習近平為會晤發表的視訊致辭。王毅表示，習近平在致詞中高度評價金磚國家外長會晤的重要意義，深刻闡述安全與發展這兩件大事，並對深化金磚政治安全合作提出了重要意見，為開好這次會議指明了方向。

王毅說，5年來，在金磚國家領導人戰略引領下，就共同關心的重大國際問題在多邊平台共同發聲，堅定維護5國共同利益。當前，百年變局和世紀疫情相互交織，國際形勢出現一系列新特點新挑戰，要認清方向，把握大勢，凝聚共識，堅定信心，識變應變。第一，努力尋求普遍安全的公約數；第二，努力繪製共同發展的同心圓；第三，努力構築人類健康的防火牆；第四，努力凝聚全球治理的正能量。

王毅表示，今年中國接任金磚主席國以來，已舉辦50餘場重要活動，推動金磚合作在多個領域取得重要進展，為金磚國家領導人第十四次會晤奠定了堅實基礎。

王毅表示，金磚國家要努力將開放包容、合作共贏的金磚精神轉化為實際行動，深化金磚夥伴關係建設，為全球發展注入更多金磚力量。

一是要進一步加強戰略溝通協調，做政治互信的表率。二是要進一步深化各領域互利合作，做務實行動的表率。三是要進一步展現開放包容，做聯合自強的表率。

與會外長感謝習近平向本次外長會晤致詞，認為這充分體現了中方對金磚國家合作的高度重視。各方高度評價中方作為輪值主席國開展的積極有效工作。

各外長表示，當前世界正處於關鍵歷史轉捩點，金磚國家加強團結合作比以往任何時候都更加重要。要堅持多邊主義，維護國際法和《聯合國憲章》宗旨和原則，推動改革全球治理體系，構建更加公平、公正、合理、包容的國際格局。

外長們讚賞中方為抗擊疫情和應對全球氣候變化發揮積極作用，願加強抗疫、貿易、衛生、人文、氣候變化等各領域合作，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，更好造福開發中國家人民，推動構建人類命運共同體。

外長們支援推進金磚國家擴員進程，表示將就此開展進一步討論。

外長們還就烏克蘭、阿富汗等地區熱點問題交換了意見。會晤發表了關於《應對國際形勢新特點新挑戰加強金磚國家團結合作》的聯合聲明。