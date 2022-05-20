中國國務委員兼外長王毅19日主持金磚國家外長視訊會晤並講話強調，輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境。

王毅表示，烏克蘭危機仍在延宕。中方立場一以貫之，那就是勸和促談。輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境。國際社會應當為實現和平彙聚合力，各方要以實際行動為衝突降溫，而不是火上澆油。

王毅稱，中方支持並期待俄烏雙方克服困難，繼續和談，呼籲北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。中方反對將國際經濟金融合作武器化，反對脅迫別國選邊站隊。

王毅指出，危機正在衝擊國際貿易正常開展和產業鏈供應鏈穩定，威脅全球糧食、能源、金融安全。要努力減少外溢效應，特別是支持脆弱的開發中國家渡過難關。

王毅提醒，要警惕藉俄烏衝突挑動集團對抗，這將對全球安全穩定造成嚴重威脅。金磚國家在烏克蘭問題上應繼續堅持獨立自主、客觀公正，為和平發聲，為和平盡力。