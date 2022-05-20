今天是蔡英文總統就職6週年，台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文總統聲望 46.2%，相較上個月下滑 3.7 個百分點；近二年蔡總統六項重大施政表現「不滿意排行榜」，第一為發展國產疫苗 48.5%；台灣人對蔡總統就任6周年的評價，總平均分數是 61.55 分。

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於蔡總統處理國家大事的方式，9.7%非常贊同，36.5%還算贊同，24.7%不太贊同，14.8% 一點也不贊同，14.3%沒意見、不知道或拒答。4成6贊同，4成不贊同，贊同者比不贊同者多 6.7 個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現透露，在 Omicron 疫情漸趨嚴重的時刻，蔡總統處理國家大事的方式，不贊同者已達到4成。這是一個新的警訊。

蔡英文「總統職務表現贊同率」 46.2%，下滑 3.7 個百分點，而不贊同率39.5%，上升 3.9 個百分點。這一來一往，贊同率與上個月比減少 7.6 個百分點。

游盈隆認為，這說明總統目前整體民意支持度處於持續小幅下滑狀態，但相對 Omicron 疫情全面引爆，正帶來全面性社會、經 濟和政治衝擊，這個月聲望只下滑 3.7 個百分點，表示全國民眾怒火還沒燒到總統府。

他說，未來一兩個月，根據官方說法，疫情將達最高峰，然後進入高原期，對整個台灣社會不啻是一個史無前例的天大災難；這是除中共可能武力犯台外，蔡英文八年總統任內最嚴厲的挑戰與考驗。

他說，從大的趨勢看，蔡英文總統聲望已連兩個月下滑，合起來已下滑 5.6 個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人也是接連二個月上升，合起來已經 6.1 個百分點，這是最明確的警訊。

他表示，蔡總統要如何力挽狂瀾，讓台灣免除一場可怕的災難，是當務之急。若失敗，2020 年 1 月以來辛苦所累積的、空前的高民氣與榮耀都將付諸一炬之外，還可能將背負「禍國殃民」的歷史罵名。

關於蔡總統第二任期的六大施政表現，「滿意排行榜」為對外關係56.7%、國防事務51.1%、兩岸關係49.5%、經濟表現47.3%、 發展國產疫苗42.4%、司法改革37.3%。 「不滿意排行榜」是發展國產疫苗 48.5%、經濟表現44.8%、司法改革43.9%、兩岸關係39.2%、國防事務35%、對外關係33.9%。 「淨滿意排行榜」分別為對外關係22.8%、國防事務16%、兩岸關係10.3%、經濟表現2.6%、發展國產疫-6%、司法改革-6.6%。 至於台灣人對蔡總統就任6周年的評價，總平均分數是 61.55 分，過去五年五次全國性調查的結果， 2022 年是全民給出最好的成績，但是僅比 2016 年多 0.27 分。