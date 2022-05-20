58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，律師團中的卡蜜兒（Camille Vasquez）因強大能力和優秀美貌被眾人關注，許多小報媒體甚至報導卡蜜兒與強尼戴普日久生情，對此她也做出回應。

外媒「TMZ」曾報導，強尼戴普對卡蜜兒似乎有不一樣的交流，這些猜測大多來自於社交媒體上的粉絲言論，有些用戶以剪輯過的影片推測，「TMZ」求證法律團隊，被告知強尼戴普對法律團隊中的每個人都很好，他們關係都很親近，在打官司的過程中建立起互相信任的關係和友誼。更指出卡蜜兒這幾個月都和一名英國的房地產經紀人約會，兩人已經認真交往好幾個月，跟強尼戴普只是比較友好的客戶合作關係。

近期官司繼續，有網友上傳一段卡蜜兒和律師團一起從法庭出來的影片，該拍攝者問卡蜜兒「人們都想知道，妳有沒有跟強尼戴普約會？因為網路上都在討論」，而她只是笑而不言，讓這個傳聞多了想像空間。不過眼尖的觀看者可以看到，卡蜜兒在男子問完問題後，口型說出「不」，只是講話聲音太輕，聽起來並不明顯。

有媒體提到，安柏赫德與女律師也表現親密，卻沒有被討論。（圖／路透社）

強尼戴普和女律師表現親密，被網友討論。（圖／路透社）

除此之外還有一位認識卡蜜兒多年的朋友向媒體爆料，表示卡蜜兒絕對不可能跟強尼戴普曖昧，指出卡蜜兒是專業律師，該場官司將會成為職業生涯上的代表作，絕不可能被私情影響，加上她已有男友；而安柏赫德在法庭上也有跟律師親密擁抱，卻沒有被媒體大作文章。