根據太陽隨隊記者弗雷克斯20日搶先爆料，太陽中鋒艾頓早在幾個月前就跟太陽提出交易申請，因為他想要成為球隊老大，也想要拿到頂薪續約，太陽卻沒打算跟他提前續約，造成太陽在今年交易截止日前夕考慮交易來沙波尼斯的主因。

「太陽高層很清楚艾頓喊要走人的這一天遲早到來，所以做過很多交易嘗試與準備，沒有打算白白讓艾頓直接走人，」弗雷克斯表示，「太陽考慮過先簽後換或是季中交易的可能性，艾頓也沒打算那麼早放棄頂薪續約，只能乖乖暫時留下。」

艾頓今年夏天將成受限制自由球員，太陽有權利可以匹配其他球隊給他的合約，可是太陽可以給予艾頓5年1.73億美元的頂薪續約條件，相較於假如艾頓跟其他球隊簽約，最多只能拿到4年1.28億美元的合約，艾頓當然不想輕易放棄。

「由於艾頓本季表現，我們想要一份頂薪續約，我想他之前跟總教練蒙提威廉斯的口角衝突沒什麼，只是一件小事，」艾頓的經紀人達菲表示，「我們替艾頓今年表現感到驕傲，也會搞定合約的，艾頓會得到預期中的好結果，反正聯盟還有很多其他球隊。」